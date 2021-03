I Mastelliani: «Alleanza centrosinistra ovunque o mani libere» Noi Campani: «Solo con noi si vince: ma se preferiscono Cinque Stelle si assumono responsabilità»

"L'alleanza di centrosinistra, partendo dalla vittoriosa alleanza che ha sostenuto il presidente De Luca alle regionali, va strutturata in tutte le città capoluogo al voto, altrimenti ciascuna forza politica è libera di muoversi autonomamente senza vincoli di coalizione". Così il una nota la segreteria regionale di Noi Campani, movimento politico guidato da Clemente Mastella. "Non poniamo condizioni sull'apertura ad altre forze politiche che non hanno sostenuto De Luca - aggiunge la nota - ma nemmeno accettiamo che altri pongano a noi condizioni. Nel rispetto reciproco delle forze in campo, delle idee e dei valori, siamo pronti ad un campo largo di centrosinistra che ritorni allo spirito dell'Ulivo, unica possibilità per battere la destra. D'altra parte, dopo la vittoria dell'Ulivo del 2006, il centrosinistra non ha più vinto". Secondo Noi Campani, "chi immagina di chiudersi in un piccolo recinto sbaglia di grosso. Il Pd ha il ruolo guida della coalizione ma non possono essere certo ignorate e trascurate le forze di centro che alle ultime elezioni regionali in Campania hanno ottenuto oltre il 20%. Le imminenti comunali e le prossime politiche si vincono al centro, con quelle forze che hanno dato una spinta determinante al presidente De Luca. Chi nel Pd napoletano pensa di imbarcare i Cinque Stelle lasciando al proprio destino i partiti moderati sbaglia di grosso, oppure ha già scelto di perdere. I Cinque Stelle alle ultime regionali non hanno raggiunto nemmeno il 10%, meno della metà delle forze di centro. Noi invece siamo per una coalizione ampia, sul modello Ulivo, e con un programma comune e in questo senso le parole del neo segretario del Pd Letta ci confortano abbastanza", conclude la nota di Noi Campani. (