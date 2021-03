Forza Italia: «Saremo in consiglio, per il bene della città» L'incontro del coordinamento cittadino: «Per elezioni attendiamo Fratelli d'Italia»

Incontro del coordinamento cittadino di Forza Italia, per fare il punto su elezioni, priorità per la città e consiglio comunale: «Nella serata di ieri, alla presenza del coordinamento provinciale Iannace, si è riunito il coordinamento cittadino di Forza Italia.

Iannace ha illustrato la situazione in merito alle amministrative e alle alleanze, spiegando che si è deciso di attendere Fratelli d'Italia, alle prese con l'organizzazione del partito, per procedere in tal senso, almeno fino ai primi giorni di Aprile.

È stata l'occasione poi per fare il punto sui problemi che attanagliano la città, che sono molti e necessitano di grande attenzione: per questo è stato deciso che il coordinamento si riunirà settimanalmente, via Skype finché le restrizioni covid non consentiranno diversamente, per discutere allargando a cittadini, comitati civici, rappresentanze di quartiere la partecipazione. Infine, in merito ai consigli comunali, è stato deciso che pur essendo ben consci che l'attuale amministrazione non ha più maggioranza, i consiglieri di Forza Italia parteciperanno qualora all'ordine del giorno ci siano questioni importanti per i cittadini e si intraveda la volontà di discuterne in maniera costruttiva».