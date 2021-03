Palladino dal Pd a Noi Campani di Mastella Ucci “persona seria e stimata, sarà uno dei nostri candidati”

L’avvocato Marcello Palladino entra ufficialmente a far parte di “Noi Campani” sposandone obiettivi e

progettualità. L’adesione formale del civilista beneventano, che lo vedrà anche come futuro candidato alla

prossima tornata è avvenuta in incontro da remoto tra il sindaco, nonché leader del movimento, Clemente

Mastella, il consigliere regionale Gino Abbate, il segretario provinciale Molly Chiusolo e il segretario e il

presidente cittadino, Gianfranco Ucci e Paola Panella.

“Palladino ha già rivestito incarichi e ruoli istituzionali - spiegano i vertici cittadini -. Nella sua carriera

politica è, infatti, stato componente del CdA dell’Asia, ma anche consigliere comunale dal 2013 al 2018. Ora

è presidente del Comitato di quartiere Pezzapiana.

Siamo molto soddisfatti dell’adesione dell’Avvocato Palladino, che nella suo percorso politico è stato anche

segretario cittadino del PD. Una scelta importante - concludono - per la storia, per la serietà della persona,

per quello che ha rappresentato e per ciò che continua a dimostrare: amore per la città e per il territorio”.