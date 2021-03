I Moderati: «Amministrazione intervenga per ritiro rifiuti» «Non hanno dato adeguata informazione e i rifiuti sono in strada»



Interviene il gruppo "I Moderati" sulla questione rifiuti urbani: «Angela Russo, in qualità di consigliere comunale, unitamente al gruppo de “I Moderati” composto

da Russo, Puzio e Franzese, chiede all’amministrazione di risolvere nell’immediato il Problema del ritiro dei rifiuti urbani.

A gennaio dello scorso anno, dopo una delibera della giunta, era stato, infatti, bandito l’uso del sacco nero per la raccolta differenziata: scelta appoggiata dal gruppo consiliare de “I Moderati”.

Ciò che si ritiene scellerato dagli scriventi è la decisione di mettere in atto questo meccanismo senza aver fatto una campagna informativa tra i cittadini, soprattutto i più anziani.

Si chiede, stando ai fatti riportati, il ritiro immediato dei rifiuti lasciati in strada in piena pandemia, cosa gravissima.

Si rimandi questa attività al momento in cui tutta la popolazione beneventana sarà debitamente informata.”