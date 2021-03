Errico: "Napoli-Bari, lavorare insieme per un progetto comune" Il delegato all'alta velocità ferroviaria del presidente De Luca risponde ad Erminia Mazzoni

“Ringrazio l’onorevole Erminia Mazzoni per il suo autorevole contributo perché ci offre ancora una volta l’occasione per ribadire che vi è la necessità di creare un modello di sviluppo per il Sannio, coinvolgendo tutti gli attori, dalla rappresentanza parlamentare agli enti locali, a Confindustria alle organizzazioni di categoria e sindacali, agli ordini professionali, Università". Così il delegato regionale per la costruzione della liena ferroviaria Benevento - Napoli, Fernando Errico.

"Un modello che consenta di determinare l’effettiva possibilità di sfruttare appieno la potenzialità della Napoli- Bari mettendo a filiera le nostre specificità per la promozione dei territori. Ritengo che sia questa la sfida in cui ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, superando anche logiche antiche di guardare al proprio ‘orticello’. Si deve lavorare ad un quadro di insieme in sinergia e non in contrapposizione con idee e proposte che vengono anche da altre province.

E debbo dire che, avendo avuto modo già di incontrare alcuni attori istituzionali, ed altri li incontrerò nei prossimi giorni, - ha concluso Errico - vi è una grande disponibilità a lavorare ad un progetto comune. Insieme possiamo e dobbiamo lavorare per favorire lo sviluppo della Campania interna utilizzando questa grande e sinergica infrastruttura, la Napoli - Bari.”