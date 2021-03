Elezioni amministrative, Febbraro: "Sosterrò Mastella" "Turismo e Politiche Giovanili strategie su cui lavorare”

“Sosterrò il sindaco Clemente Mastella nella composizione delle liste e del programma elettorale, per le elezioni amministrative di questo autunno".

Così Alberto Febbraro – già coordinatore cittadino di FDI. "Ho deciso - prosegue - di confermare il mio sostegno, come già feci cinque anni fa, al sindaco Mastella, al quale non posso non riconoscere visione politica e amministrativa, considerato anche Il deserto politico e la confusione che gravano all’interno del centrodestra.

La mia candidatura sarà a sostegno di un progetto amministrativo e politico, in una visione di sviluppo territoriale e della Città, con un lavoro di sinergia tra organi cittadini, regionali e nazionali.

La promozione del turismo, della cultura e il potenziamento delle politiche giovanili e sociali, rappresentano sfide importanti condivise ampiamente in questi giorni dal sindaco Mastella, sulle quali bisogna costruire lavoro, coesione e sviluppo”.