«Non siamo mastelliani: o modello De Luca o liberi tutti» Del Vecchio: «Essere democratici non può sostenere da sola Noi Campani»

Siamo alleati, non mastelliani. E' ciò che trapela dalla nota inviata da Raffaele Del Vecchio per "Essere Democratici":

"Essere Democratici è un'area politica del Partito Democratico. La nostra posizione sulle prossime elezioni amministrative si identifica con quella del Segretario regionale del PD. La coalizione che ha sostenuto De Luca alle ultime regionali ha registrato nella città di Benevento il 66,29% e noi siamo per riproporla alle prossime elezioni amministrative. E per noi tale alleanza va dal PD a Noi Campani, passando per tutti gli altri partiti e le forze politiche che siedono in consiglio regionale nei banchi della maggioranza. Senza escludere nessuno e nel quadro delle altre città capoluogo che andranno al voto in autunno - oltre a Benevento, anche Napoli, Salerno e Caserta. Questa è la nostra linea politica".



E dunque? Se c'è alleanza tout court, bene, altrimenti non sarà solo "Essere democratici" a tentare di replicare uno schema: "Dobbiamo prendere atto, tuttavia, che qui a Benevento tale coalizione non c'è, nessuno ci sta lavorando - né a livello locale né a livello regionale - e dunque non si sta realizzando, almeno per ora, il quadro politico del centrosinistra regionale per il quale confermiamo la nostra disponibilità. Né per noi sarebbe politicamente sostenibile che tale coalizione si realizzasse unicamente con Noi Campani."