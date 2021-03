Incontro con Di Lucia: "La tua Campania" con Mastella Sarà presentata una lista a sostegno del sindaco uscente



Incontro tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ed il presidente dell'associazione regionale politico-culturale "La Tua Campania", Stanislao Di Lucia. "Ci si è confrontati su tematiche inerenti la città e su un progetto e una visione comune della stessa di qui a cinque anni. Si è giunti, con soddisfazione reciproca, ad un accordo federativo tra la medesima e il movimento politico del sindaco con lo scopo di presentare liste comuni nei capoluoghi interessati al voto. A Benevento sarà presentata la lista civica "La Tua Benevento" a supporto della ricandidatura a sindaco di Clemente Mastella.

“Credo non si possa non ripartire dall'alleanza di centrosinistra perpetratasi alle regionali e magari per carità renderla la più inclusiva possibile senza porre veti per nessuno. - ha dichiarato Stanislao Di Lucia - Reputo illogico che la coalizione vincente alle elezioni regionali trovi difficoltà di perpetrare un dialogo proprio su Benevento. Il centrosinistra allargato si è dimostrato un modello vincente, frutto di una mediazione sul programma, dove tutti possono concorrere e avere pari dignità. Nessuna preclusione, ma i 5 Stelle, per loro autonoma scelta, si sono candidati spesso in antitesi in molte regioni e, forse, meglio così, visto che laddove poi si è sancita alleanza si è stati severamente puniti dagli elettori (vedi Umbria e Liguria). Laddove, invece, ci si è presentati con un programma condiviso, serio, da sottoporre agli elettori, si è stati premiati dagli stessi (vedi Campania, Puglia). Per vincere bisogna allargare al centro, senza i moderati non si vince”.