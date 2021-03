Ucci: «Bene Del Vecchio: si faccia alleanza modello De Luca» Il segretario cittadino: «Autorevole richiesta del consigliere Pd, ci auguriamo la ascoltino»

“Finalmente anche nel Pd beneventano qualcosa inizia a muoversi. L’autorevole richiesta-dichiarazione del consigliere comunale Raffaele Del Vecchio di costruire un’alleanza locale sul modello regionale che ha portata alla vittoria del presidente De Luca è un passo avanti per la definizione della coalizione”. Così il segretario cittadino di Noi Campani Gianfranco Ucci. “Noi Campani da mesi sollecita, su tutti i tavoli regionali e provinciali, la composizione di una coalizione che veda protagonista il modello De Luca in tutti i capoluogo al voto alle prossime amministrative, Napoli, Salerno, Caserta e Benevento. Purtroppo, però, finora le problematiche interne al Pd hanno rallentato, partendo dal capoluogo campano, la definizione dell’alleanza. Speriamo che l’appello dell’amico Del Vecchio venga colto e si proceda speditamente con l’allestimento di una compagine che ripeta in tutti i maggiori comuni al voto la stessa che ha portato alla vittoria del presidente De Luca”. Infine, il segretario cittadino di Noi Campani rammenta che “in ogni caso a Benevento non siamo certo fermi al palo in attesa di chissà quale messia. Con il sindaco Mastella stiamo lavorando alle sei liste di area e già sono stati definiti accordi con altre forze politiche, ad iniziare dal Psi e le liste di riferimento del presidente De Luca. Dunque, la coalizione si sta costruendo, speriamo che il monito di Del Vecchio acceleri la chiusura definitiva dell’alleanza sul modello regionale”, conclude Gianfranco Ucci.