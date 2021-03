Contratto Sviluppo: Di Maria vede sindaci e Comunità Montane Altri incontri per redarre il documento

Altre due audizioni oggi in video conferenza per il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria impegnato nella redazione di una proposta di Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Oggi sono stati ascoltati Sindaci e Presidenti delle Comunità Montane del Titerno e Taburno nell’ambito degli omonimi Sistemi individuati dalla Programmazione regionale.

Sono stati invitati gli Amministratori dei Comuni, per il Sistema Titerno, di: Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Telese Terme; e, per il Taburno, di: Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Sant’Agata de’ Goti, Solopaca, Tocco Caudio,Torrecuso, Vitulano.

Le opzioni dibattute hanno riguardato in particolare la valorizzazione delle risorse naturali, di quelle paesaggistico-ambientali e turistiche, delle produzioni di qualità dell’agro-alimentare e del settore vitivinicolo, le grandi infrastrutturazioni materiali di collegamento delle reti viarie locali con le quelle delle grandi percorrenze statali, quelle immateriali, i poli della rete museale, della cultura e dell’istruzione, e quello dei servizi sanitari. Sono, peraltro, venute in rilievo, nel corso del confronto, anche proposte circa la proposizione di piste ciclabili intercomunali, nonché sulla valorizzazione delle aree demaniali.

Di Maria, altermine delle Vidoe-Conferenze ha dichiarato: “in questi due primi giorni di consultazioni per il Contratto Istituzionale di Sviluppo, sono stati acquisiti pareri di grande valore sui temi dello sviluppo. La partecipazione all’iniziativa è stata attenta e convinta per un obiettivo di crescita che riguarda tutto il territorio provinciale sannita, potendo contare sulla irripetibile occasione della disponibilità di ingenti risorse finanziarie grazie al Recovery fund e alla Programmazione europea 2021/2027. Nei prossimi giorni tutte le indicazioni progettuali e programmatiche potranno essere raccolte in una Banca dati che la Provincia intende attivare sul proprio portale”.

Il lavoro di consultazione riprenderà giovedì prossimo con il Sistema Territoriale Urbano Benevento e con il Sistema Territoriale Pietrelcina. Nella settimana subito dopo le Festività pasquali la consultazione coinvolgerà gli altrio Soggetti pubblici e le Organizzazioni rappresentative che intervengono nella vita economica e sociale.