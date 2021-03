Alta Velocità: Errico incontra Confagricoltura «Dove passa la linea si devono creare condizioni di sviluppo del territorio»

Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per l’Alta Velocità/Capacità Napoli-Bari ha incontrato il presidente sannita di Confagricoltura Antonio Casazza. “Con il Presidente Casazza - ha affermato Errico - abbiamo esaminato una serie di problematiche inerenti lo sviluppo del territorio in relazione alla Napoli-Bari ed alla necessità di lavorare congiuntamente ad un modello di sviluppo che rispetti l'ambiente ed incentivi i giovani e faccia progredire il territorio. Dove passa la linea si devono creare le condizioni per lo sviluppo del territorio attraversato. L’obiettivo comune è di creare una infrastruttura che non resti ‘abbandonata’ a se stessa, ma che serva a sviluppare il territorio”. Da qui le conclusioni di Errico: “Tutti i paesi devono sentirsi attraversati dalla Napoli-Bari, chi direttamente e chi indirettamente perché lo sviluppo deve essere di tutto il Sannio e non solo di una parte”. Il Delegato del Presidente De Luca continuerà nei prossimi giorni ulteriori incontri con le altre organizzazioni di categorie.