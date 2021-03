Basile: «Coalizione forte sui programmi grazie a Civico 22» Il segretario politico: «Discutiamo di temi, ma la volontà comune è cambiare la città»

Non c'è alcuna volontà di far saltare il banco, anzi, Civico 22 lavora per l'alleanza, è stata la prima forza a richiamare l'esigenza di costruirne una e vuole esserne parte.

A precisarlo il segretario politico del movimento, Pasquale Basile, all'indomani di una giornata “frizzante” dal punto di vista politico. Basile spiega: «Alla luce delle discussioni avvenute nelle ultime ore credo sia doveroso ricordare e precisare che Civico 22, sulla base di una larga indicazione assembleare da parte dei suoi iscritti, è stata tra le prime a rompere gli indugi e chiedere a tutte le forze politiche e civiche alternative all'attuale amministrazione di avviare un percorso comune finalizzato alla costituzione di una coalizione per il cambiamento della città. Esiste un appello pubblico che lo attesta».

Al centro ci sono i temi, ha ricordato Basile, i nomi verranno poi e saranno discussi in maniera collegiale all'interno della coalizione, senza esigenza a quel punto di tatticismi e di ostruzionismi : « La decisione unanime dell'assemblea della costituenda coalizione è stata quella di partire dalla discussione di una visione fondata sullo sviluppo sostenibile, sulla riconversione ambientale e la difesa dei beni comuni, sull'inclusione sociale e l'affermazione dei diritti, sulla rigenerazione urbana. Questa scelta dunque evidenzia esattamente la comune volontà a cambiare passo, approcciandosi con mentalità nuova che fuoriesca dagli schemi classici e soprattutto dalle dispute sui nomi. La scelta attuata sinora da tutte le forze in cammino è stata quella di concentrarsi sui problemi reali che vive la nostra città».



Per Basile è questa dunque la road map, con Civico 22, che in ogni caso resta nella coalizione, costtituenda al momento e che si costituirà: « Mentre nel campo avversario ogni giorno si annunciano gli accordi raggiunti con nuovi portatori di voti dall'altro lato le forze di alternativa sono concentrate a discutere nei tavoli di lavoro sul futuro programma di governo da consegnare alla città. Mi auguro che questi temi e i problemi reali dei cittadini diventino sempre di più i protagonisti del cammino che noi tutti ci siamo impegnati ad avviare.

In questo senso la coalizione per il cambiamento nascerà forte anche grazie a Civico 22 perchè il collane di tante forze eterogenee sarà la comune condivisione di un programma di governo che si concentrerà alla soluzione dei problemi dei beneventani. È questa la nostra cifra, la cifra del cambiamento degna di essere raccontata».