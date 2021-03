Ruggiero: «Perché nessuna riserva per categorie protette?» Il consigliere provinciale: «Si rispettino percentuali minime»

Giuseppe Ruggiero, consigliere provinciale d'opposizione, interviene per chiedere conto alla Provincia dell'assenza di posti destinati alle categorie protette nei concorsi banditi:

"Stamattina, con una nota indirizzata al collegio dei revisori dei conti ho chiesto di verificare se fossero state, e in che misura, rispettate le quote per le categorie protette nelle procedure concorsuali bandite dalla Provincia di Benevento.

Su ben 16 posti a concorso chiediamo il rispetto delle percentuali minime che devono essere presenti e garantite all'interno dell'organico della Rocca dei Rettori.

Naturalmente oltre al collegio dei revisori dei conti coinvolgeremo anche la funzione pubblica dei sindacati confederati perchè verifichino la legittimità di quanto bandito all'interno della contrattazione decentrata.