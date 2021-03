Mastantuono (Iv): «Bene passaggio linea Valle Caudina a Rfi» «Avevo già consigliato il passaggio perché Rfi può gestire meglio il servizio»



Cinzia Mastantuono, coordinatrice provinciale di Italia Viva, interviene sul passaggio della ttratta ferroviaria Valle Caudina a Rfi: «Un primo importantissimo risultato lo abbiamo ottenuto per i pendolari, viaggiatori, studenti, professionisti e il comitato Disagiati della Valle Caudina, della tratta di ferrovia che collega Benevento a Napoli. Il tavolo regionale del 27 gennaio al quale abbiamo partecipato con i vertici dell’azienda di trasporto, il delegato regionale ai trasporti Luca Cascone e i rappresentati delle sigle sindacali Filt-Cigl, Filt-Cisl, Uil-Trasporti, ha fatto un passo in avanti. E’ un lavoro parlamentare, sento il dovere di ringraziare la Presidente della Commissione Trasporti Raffaella Paita, mia collega di partito - Italia Viva - per il suo impegno e per questo primo significativo passo. Ricordo a me stessa e lo ricordo anche a voi - ma basta fare una ricerca in rete - che il passaggio a RFI è stato consigliato dalla sottoscritta per il semplice fatto che ha le capacità e gli strumenti per gestire meglio il servizio. Un grazie al mio collega Coordinatore di Italia Viva Benevento

Pasquale Orlando e al Coordinatore di Montesarchio Pasquale Ferraro»