La sannita Crafa Segretario nazionale Attività Sociali Dc Ancora una nomina per l'esponente della Democrazia Cristiana

La Sannita Carla Crafa, di Fragneto Monforte, è stata nominata Segretario nazionale del dipartimento Attività sociali e problematiche del Terzo Settore della Democrazia Cristiana.

La nomina le è stata conferita dal Segretario politico nazionale del partito, Angelo Sandri. Crafa è anche esponente di spicco nella dirigenza regionale della Democrazia Cristiana e componente del Consiglio nazionale della D.C. Tuttora Segretario provinciale per lo Sviluppo e l’Organizzazione della Democrazia Cristiana della provincia di Benevento, fino allo scorso 2 aprile ricopriva la carica di vicesegretario nazionale del Dipartimento Attività Sociali e Problematiche del Terzo Settore. A Crafa gli auguri di un proficuo lavoro dalla tutta la dirigenza nazionale. Intanto, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, dopo le festività pasquali, la Dc si organizzerà per approntare liste e programmi elettorali nei vari Comuni e Ragioni.