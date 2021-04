Mastella: «Sciopero della fame se continua zona rossa» Il sindaco: «Bisogna dare una mano se non aiutano chi soffre»

"Iniziamo a dare una mano e una speranza alla povera gente che soffre. Di queste persone ho ricevuto anche una delegazione e vi dico una cosa, io chiedo che le Province siano considerate come tali. Perche', a esempio, fare zona rossa tutta la Campania se Benevento non ha numeri da zona rossa?". Dai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Clemente Mastella, avverte che "se non fanno questo, ho detto a una delegazione che faremo insieme uno sciopero della fame finche' il governo non decidera' diversamente". "Faremo una sciopero collettivo - conferma il sindaco di Benevento - Il governo deve 'provincializzare' e dare indicazioni precise"