Civico 22: «Nessuna alleanza con la destra» «Al lavoro per coalizione di centrosinistra alle giuste condizioni»

Nessun accordo con la destra. Così in una nota Civico 22, che ribadisce di voler proseguire nella costituzione dell'alleanza di centrosinistra: «Civico22 prosegue il suo cammino di dialogo con la città e con le forze politiche alternative all’attuale Amministrazione comunale.

Stiamo svolgendo il nostro ruolo all’interno dei tavoli della costituenda coalizione denominata “In cammino verso il cambiamento” e, al tempo stesso, stiamo ascoltando la città sia attraverso i sondaggi che attraverso la raccolta di denunce, idee e progetti.

Sulla stampa abbiamo appreso di possibili incontri o alleanze con Fratelli di Italia, che smentiamo, così come smentiamo una qualsiasi alleanza politica tra la Destra e Civico22 ed ogni altro accordo già precostituito. Sappiamo bene che entrare in una coalizione, cosa che ci auguriamo di poter fare alle giuste condizioni, significherà verificare la fattibilità delle nostre richieste e fare squadra con altre forze. Siamo sereni ed aperti al confronto con tutte e tutti e presto avremo una nostra nuova assemblea per definire insieme alla nostra base i passi futuri da fare».