De Luca incontra i commercianti, Mastantuono: lavoro mio L'esponente di Italia Viva rivendica di aver contribuito ad ottenere il confronto

Cinzia Mastantuono di Italia Viva rivendica la battaglia alla base dell'incontro tra il Governatore Vincenzo De Luca e una delegazione di commercianti che dovrebbe tenersi domani mattina, a Palazzo Mosti.

L'esponente di Italia Viva interviene piccata dopo l'annuncio del sindaco Mastella e ironizza “Ha chiesto? Ha chiesto perché io ho dato fastidio. Ho dato fastidio a tutti in questa settimana, ho messo in subbuglio il Consiglio regionale nelle persone del mio Capogruppo Tommaso Pellegrino, senza sosta, ancora Francesco Iovino e poi lo stesso Sindaco Clemente Mastella e il Presidente della Provincia. Ho ascoltato, incontrato, contribuito, e proposto soluzioni. Una sola cosa importa - al Presidente De Luca è arrivato il messaggio, che ora in sicurezza e responsabilità si riapra. Benevento ha bisogno di ossigeno”.