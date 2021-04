De Luca a Benevento visita centro vaccinale caserma Pepicelli Tanti impegni per il Governatore che inaugurerà lo sportello Spazio Lavoro Confindustria

Visiterà il maxi hub per i vaccini allestito dall'Asl di Benevento nell'ex caserma Pepicelli (leggi qui) il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Sarà una tappa ricca di impegni per il presidente della Regione che arriverà in città in mattinata per inaugurare lo sportello Spazio Lavoro che sarà attivo in Confindustria Benevento e inaugurato al Centro per l’Impiego, in via XXV luglio alle 11,con l’Assessore alle Attività Produttive e al Lavoro Antonio Marchiello, il Responsabile Anpal Servizi Campania e Calabria Michele Raccuglia e il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito.

Il Presidente De Luca, poi, incontrerà anche una delegazione di commercianti che da giorni protestano contro le chiusure imposte per contenere l'epidemia di covid. Incontro che si terrà a Palazzo Mosti come annunciato dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella.