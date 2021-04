"Salvaguardare province con meno contagi da zone rossa" La senatrice Sandra Lonardo annuncia di aver presentato un emendamento al Decreto Sostegni

“Ho presentato, in Senato, un emendamento al Decreto Sostegni, al fine di salvaguardare quelle province che manifestano un livello di rischio epidemiologico inferiore rispetto a quello rilevato nell’ambito del territorio regionale e che si ritrovano in zona rossa". Ad annunciarlo la senatrice Sandra Lonardo che in merito commenta: "Ritengo ingiusto, infatti, che città piccole debbano pagare lo scotto delle chiusure, a causa di grandi città, che, per forza maggiore, sono, di fatto, meno virtuose ed hanno un contagio superiore. Pertanto, ho proposto che in relazione a specifiche province del territorio regionale per le quali dai risultati dei monitoraggi non risulti necessario, non si applichino le misure restrittive più rilevanti per il contrasto e il contenimento alla diffusione del covid-19”.