«Tessere sanitarie: perché non prorogare scadenza?» Lonardo interroga Speranza e Franco: «In questa fase andrebbero evitati lungaggini e disservizi»

“Ho presentato in Senato una interrogazione al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, e al Ministro della Sanità, Roberto Speranza, per chiedere di sapere come mai non sia stata operata la proroga della scadenza della tessera sanitaria nelle more del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Ho chiesto se e quali iniziative di competenza i Ministri ritengano di intraprendere affinché sia consentito ai cittadini che si trovano con la tessera sanitaria scaduta, in particolare alla popolazione più anziana, di poter prenotare la vaccinazione ed, infine,

se non ritengano di assumere una decisione urgente al fine di evitare lungaggini e disservizi, nonché assembramenti presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per rinnovare la tessera sanitaria scaduta”. Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo.