Officina treni, De Caro: «Condivido preoccupazione sindacati» Il deputato dem: «Paradossale fare grandi investimenti ferroviari e non prevedere Officina unica»

Umberto Del Basso De Caro, deputato dem sannita ed ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti interviene nel merito dell'appello lanciato dai sindacati sulla officina di manutenzione dei materiale rotabile di via Valfortore: «Condivido le preoccupazioni espresse dai Sindacati di Categoria sulla prospettiva delle Officine di Riparazioni Trenitalia di Benevento.

Sarebbe paradossale realizzare grandi investimenti infrastrutturali (AV/AC Napoli/Bari; elettrificazione della linea BN-AV-SA; adeguamento tecnologico della linea BN-NA, via Cancello) e non prevedere un’ugualmente grande prospettiva per un’Officina unica nelle zone interne della Campania che si occupa di motori a trazione diesel e non di motori a trazione elettrica, come avverrà in un futuro non lontano.

Programmare è l’opposto di «vivere alla giornata» e noi abbiamo il dovere, nei tempi giusti, di immaginare la riconversione produttiva di un’antica e prestigiosa realtà industriale della nostra città, non solo per garantire i livelli occupazionali ma per dare ad essa una prospettiva di lungo termine.

Sarebbe utile un’iniziativa congiunta della deputazione parlamentare sannita per promuovere un incontro con l’A.D. della holding Ferrovie dello Stato, che controlla interamente la società Trenitalia, per rendere concreta la nostra proposta».