Corso/concorso Ripam, Mortaruolo: audizione con i sindacati Così il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Lavoro e Attività Produttive

“Con il presidente della Commissione Lavoro e Attività Produttive, Giovanni Mensorio abbiamo fatto nostre le preoccupazioni espresse da Cgil, Cisl, Uil, CSA, Anci Campania in relazione a coloro che sono risultati idonei al corso/concorso Ripam della Regione Campania". Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Lavoro e Attività Produttive della Campania.

"Siamo al lavoro per convocare per le prossime ore un'audizione con le organizzazioni sindacali, con una rappresentanza del Formez e della Direzione Generale Lavoro, così come richiesto anche dai colleghi Consiglieri Bruna Fiola e Massimiliano Manfredi, per favorire ulteriormente l'applicazione del D.L. 44 del 1 aprile 2021 attraverso una ulteriore semplificazione alla luce delle due prove scritte già sostenute dai tirocinanti e dell'intero percorso di formazione, della durata di un anno, che terminerà il 31 maggio. Soprattutto in questa fase di emergenza, vi è l'urgenza di inserire risorse umane nella pubblica amministrazione per colmare i crescenti vuoti organici determinati da anni di blocco del turn over nonché per la programmazione delle risorse europee e per il lavoro di progettazione legato al Recovery Plan”.