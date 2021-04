Errico: «De Luca ha ragione: servono più vaccini» Il delegato del presidente per l'Alta Velocità: «Serve collaborazione tra Governo e Regione»



“La battaglia del Presidente Vincenzo De Luca è seria, ragionevole e giusta. Bene dunque che il Governo abbia deciso di aumentare le dosi per la Campania assegnando i vaccini in base al numero dei residenti”. Così Fernando Errico delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari.

“Proprio da Benevento il Presidente ha alzato la voce sulla drammatica carenza dei vaccini chiarendo la posizione sul piano vaccinale che sta proseguendo con le priorità indicate, dai sessantenni alle categorie fragili. Per i non deambulanti invece, oltre noi medici di base impegnati in prima persona per la inoculazione a domicilio, c’è l’Asl con specifici operatori anche per le categorie fragili. Al termine di queste priorità - aggiunge Errico - bisogna concentrarsi sulle attività produttive come ad esempio la categoria degli operatori del TPL, delle aziende dei rifiuti e di altro personale di aziende, pubblico o privato, aperte al pubblico e poi il comparto turistico e agricolo campano.

L’imprenditoria campana è fondamentale e dobbiamo tutelarla, sia per l’aspetto sanitario che economico.

C’è bisogno dunque di un clima di collaborazione fra il Governo e la Regione prima di tutto con il recupero delle 200mila dosi mancanti fino ad oggi e poi con il raggiungimento degli obiettivi che sono di noi tutti - conclude Fernando Errico - assicurando non solo la sicurezza e la salute ma anche la ripresa dell'attività economica”.