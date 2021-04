Alta Velocità: Cascone e Errico incontrano i sindaci Il delegato: «Da Benevento incontreremo tutti i comuni interessati: c'è bisogno di dialogo»



Dalla prossima settimana Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per la Napoli - Bari, Luca Cascone, consigliere regionale delegato ai trasporti e i vertici di RFI incontreranno i sindaci dei Comuni che saranno attraversati dall’ AC/AV Napoli-Bari. “Partiremo da Benevento città - annuncia Fernando Errico - dove ribadiremo che la tratta ferroviaria Napoli-Bari deve essere un progetto strategico prima per il nostro Sannio e poi per l’intero Sud Italia. Per essere strategico c’è bisogno di sinergia tra tutti gli ‘attori’ evitando di guardare al proprio orticello. E fino ad oggi con i vari incontri informali che ho avuto con i sindaci, e non solo, debbo dire che tutti abbiamo le idee chiare. C’è bisogno di dialogo e di un equilibrio tra i diversi comuni, con la consapevolezza dell’importanza della infrastruttura che permette appunto di implementare opportunità di sviluppo per tutta la zona. Siamo disponibili, insieme all’amico Luca Cascone e ai dirigenti di RFI, a recepire ulteriori proposte dai Comuni - continua Errico - per affrontare aspetti sempre migliorabili con unità e accordo pieno. Agiamo tutti di comune accordo per far sì che l’opera rappresenti un elemento importante di sviluppo per il Sannio. L’Alta Velocità deve essere davvero un volano per lo sviluppo del territorio - conclude Errico - e non una cattedrale nel deserto”.