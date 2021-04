Il giorno in cui il consiglio fu salvato in dialetto sannita Tecnologia e scene "particolari" nell'ultima seduta

L'uso della tecnologia ha regalato, tout court, momenti esilarante più o meno in tutti i livelli degli appuntamenti istituzionali su piattaforma.

Giusto allora che una piattaforma globale usata in ambito locale regali una perfetta chicca glocal.

Sì: teatro il consiglio comunale di Benevento in streaming. Tra lazzi e disguidi si palesa l'atavico problema dei numeri, ormai da anni compagno d'avventura di questa maggioranza. C'è da votare e manca un consigliere, e allora la si risolve in Beneventana Manera, "mo' u chiamm a chill", "stu p... Addo sta?"

Con tanto di entusiasta e tronfia rivendicazione del gesto salvifico "agg chiammat i, sinnò carev u cunsigl. Stamm cu i nummer cuntat".

Il giorno in cui il consiglio comunale fu salvato in dialetto beneventano, e "Concòrdes in únum" divenne "Concordès in unúm": tutto molto bello.