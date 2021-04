Emendamento Mortaruolo: «50mila euro per salvere Zoo Maitine» Anche il consigliere dem interviene per la struttura

Anche il consigliere regionale Mortaruolo è intervenuto sulla situazione dello zoo delle Maitine, impegnandosi con un emendamento collegato alla legge di stabilità.

L'emendamento prevede di destinare una somma di 50mila euro per lo Zoo, per far fronte alle notevoli spese fisse giornaliere indispensabili per l'alimentazione e l'accudimento degli animali.

Nella relazione, Mortaruolo spiega: «Nel territorio comunale di Pesco Sannita è ubicata una struttura produttiva denominata “Zoo delle Maitine Srls”, munita di tutte le autorizzazioni di legge, che custodisce al suo interno centinaia di animali tra i quali anche varie specie di animali feroci. Purtroppo a causa della pandemia e delle misure restrittive imposte, tale attività è chiusa al pubblico. Di conseguenza si trova in una situazione economica di grave difficoltà tanto che i titolari hanno lanciato il loro grido di allarme al Comune di Pesco Sannita, al Prefetto di Benevento e alla Regione Campania in quanto non sono più in grado di far fronte alle notevoli spese fisse giornaliere per l’alimentazione e l’accudimento degli animali che costituiscono un enorme valore per la biodiversità del pianeta».