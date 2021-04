Errico: Recovery, incontrerò sindacati per azione sinergica Il commento del delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari

“Ho ricevuto il documento unitario di CGIL, CISL e UIL per il Recovery Plan di Benevento e nelle prossime ore sentirò e mi vedrò con i segretari confederali delle tre sigle sindacali per confrontarmi sulle loro proposte, avviando un dialogo ed un’azione sinergica anche e soprattutto per la realizzazione della Napoli-Bari”. Così Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari. “Debbo dire - ha aggiunto Errico - che il Piano del Recovery, in particolare per ciò che concerne infrastrutture e mobilità sostenibili, ha un investimento senza precedenti a favore del Sud e la parte infrastrutturale del Piano è attualmente una delle migliori, anche perché è stata elaborata insieme ad eccellenze italiane come Ferrovie ed Anas e anche grazie alla Struttura tecnica di missione del Ministero”.

Il delegato del Presidente De Luca ha poi evidenziato che “così come è stato sottolineato dai sindacati, oltre alle infrastrutture vi sono altre missioni del piano: digitalizzazione, innovazione, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e naturalmente la sanità. Sono dunque disponibile a recepire tutte le proposte ed idee che puntano ad una rigenerazione territoriale e ad una ricaduta occupazionale come succederà, ad esempio, con la realizzazione dell’ Alta Velocità-Capacità, della Fortorina e dell’adeguamento della “Telesina”. Andiamo avanti tutti insieme per lo sviluppo del Sannio, - ha concluso Fernando Errico - perché solo insieme si può andare lontano”.