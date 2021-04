Pannella, Pd: «Quanta sporcizia in città: è indecoroso» La segretaria dei giovani democratici: «E' purtroppo una costante, servirebbe senso civico»

La segretaria provinciale dei Giovani Democratici, Sara Pannella“Nel rientrare a casa prima del coprifuoco non ho potuto fare a meno di notare la sporcizia che sovrasta i marciapiedi di una strada che si trova nei pressi di un noto fast food e che è diventata il luogo di ritrovo di persone che abitualmente consumano cibo e bevande e lasciano a terra buste di cartone e bicchieri di carta usati.

Purtroppo non è la prima volta che mi imbatto in una scena indecorosa di questo tipo, che descrive il completo disinteresse nei confronti del decoro urbano e la mancanza di senso civico e cura della città, aspetti che invece dovrebbero accomunare ogni cittadino.

Le restrizioni dovute alla pandemia, il divieto di ritrovarsi in locali o ristoranti incentiva tanti a ritrovarsi nelle pubbliche piazze, a consumare cibo e bevande e lasciare in giro sporcizia e rifiuti.

In queste settimane non sono stati infrequenti casi analoghi, quasi come se si giustificasse o legittimasse la maleducazione o la mancanza di senso civico di chi è autore di tali gesti.

Mi stupisco, però, del fatto che l’amministrazione comunale non intervenga, perché è la stessa che dovrebbe avere a cura non soltanto la promozione di attività commerciali e di ristorazione che consentono lo sviluppo economico, ma dovrebbe ancor di più preoccuparsi di accrescere e programmare interventi che prevengano - o quantomeno limitino - il verificarsi di simili episodi.

Sarebbe opportuno monitorare e reprimere costantemente queste condotte illecite che danneggiano tutti. Credo sia fondamentale intervenire con azioni preventive che consentano di disincentivare i cittadini dal compiere questi gesti riprovevoli, anche mediante una attività di controllo, di individuazione dei responsabili e di irrigazione di sanzioni .

È responsabilità di ognuno contribuire a fare la propria parte in un momento di estrema difficoltà, in cui il contributo del singolo a favore della comunita è fondamentale .

Avere a cuore il decoro della propria città non è solo un dovere, ma è soprattutto una questione di rispetto per l’ambiente e per la collettività".