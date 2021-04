Provincia: 9,5 milioni da Cdp per le strade del Sannio Di Maria: «Massima attenzione alla sicurezza stradale»

Nel mese di dicembre, Cassa Depositi e Prestiti e Provincia di Benevento hanno sottoscritto quattro finanziamenti, del valore complessivo di circa 9,5 milioni di euro, per sostenere un ampio progetto di riqualificazione della rete stradale provinciale. La stipula dei contratti testimonia l’impegno di CDP nel promuovere interventi di potenziamento sulle reti di trasporto strategiche, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale e di migliorare l’accessibilità del territorio a beneficio della cittadinanza.

Nel dettaglio, il finanziamento consentirà all’Ente di risanare un’ampia porzione del patrimonio viario, rendendo possibili una serie di interventi strutturali che vanno dal ripristino dei piani viabili all’ammodernamento delle strade, passando per il risanamento e la messa in sicurezza di alcuni tratti franosi presenti sulla rete.

«Nella programmazione triennale delle opere pubbliche che la Provincia di Benevento si è data con il Bilancio di previsione abbiamo riservato la massima attenzione alla sicurezza stradale ed alla mitigazione del dissesto idrogeologico. Sono stati predisposti progetti d’intervento puntuali frutto di un monitoraggio accurato sulla realtà fattuale territoriale. Per finanziare il programma di opere pubbliche abbiamo collaborato con Cassa Depositi e Prestiti che, da sempre, offre la possibilità agli enti pubblici di accedere al credito a condizioni assai vantaggiose finanziando progetti a livello provinciale: d’altra parte, l’accesso alla Cassa dimostra che i conti della Provincia di Benevento sono in ordine e questo, infatti, è il frutto della sana ed oculata amministrazione degli ultimi anni. Con le risorse finanziarie disponibili abbiamo dunque predisposto una strategia mirata e a lungo termine per dare corso ad una serie di interventi che ci consentirà di sistemare alcuni tronchi della rete provinciale sui quali non si è intervenuto per troppo tempo avendo come obiettivo finale quello di garantire il diritto alla mobilità in condizione di sicurezza», ha dichiarato Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento.

«Cassa Depositi e Prestiti, dopo alcuni anni, torna ad affiancare la Provincia di Benevento, confermando il legame che la unisce agli enti locali per la promozione dello sviluppo sul territorio. CDP finanzierà gli interventi di riqualificazione della rete stradale provinciale, favorendo una maggiore accessibilità della zona a vantaggio delle comunità beneventane. Una rete viaria efficiente, infatti, rende gli spostamenti più veloci e sicuri, migliorando così la vita della cittadinanza», ha dichiarato Paolo Calcagnini, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer CDP.