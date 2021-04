Ok in III commissione a risoluzione per giovani concorso Ripam Prosegue l'impegno del consigliere sannita Mortaruolo sull'argomento

Una risoluzione da inviare al ministro Brunetta. E' quanto deciso nell'audizione che si è tenuta in III commissione regionale, in merito alla situazione dei circa 1850 giovani che avevano superato le due prove scritte del “concorsone” regionale che a breve termineranno il tirocinio.

Un impegno che si era assunto il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, presente oggi in audizione con i componenti del Formez, delle organizzazioni sindacali (presenti Cgil, Cisl, Uil e Csa). E' emersa la volontà di tutta la componente dem di procedere con una proposta di risoluzione da inviare al ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, per aprire un tavolo tecnico.

C'è la priorità di trovare una soluzione sia per i ragazzi che hanno superato una selezione, sia per dotare le amministrazioni pubbliche,della Campania e del Sannio di figure professionali competenti in un momento in cui saranno chiamate a sfide importantissime, su tutte quella del recovery plan.