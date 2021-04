Agenzia Entrate: Lonardo interroga il Ministro Franco Su applicazione tasso interesse e sanzioni con oltre il 100% di ricarico su imposta dovuta

“Ho presentato, stamani, una interrogazione parlamentare, in Senato, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, per chiede di sapere le ragioni per le quali il Governo non vigili attentamente sull’applicazione del tasso di interesse e le sanzioni applicate dall’Agenzia delle Entrate, che secondo calcoli effettuati supera il 100% di ricarico sull’imposta dovuta". E' quanto dichiara la Senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo, facendo seguito alla lettera aperta già inviata, lo scorso lunedì, al Ministro dell’Economia Franco.

"Ho chiesto - prosegue-, inoltre, se e quali iniziative di competenza il Ministro Franco ritenga di inserire nei provvedimenti in esame o nel prossimo Dl Imprese, al fine di determinare una più equa condizione di pagamento per coloro che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione, della definizione agevolata o della rottamazione. Ho chiesto, infine, se non ritenga di assumere una decisione urgente per porre rimedio a tale condizione di squilibrio, adottata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti italiani che mai, come in questo momento, sentono il bisogno di essere compresi nelle difficoltà economiche, che l’emergenza sanitaria ha determinato per tutti”.