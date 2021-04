Centrosinistra: «A breve decideremo candidato sindaco» La nota della coalizione "In Cammino per il Cambiamento"

Arriva la nota firmata da tutte le componenti della coalizione di centro sinistra "In Cammino per il Cambiamento" per fare il punto sulle attività: «In questi mesi il «Campo largo» dell’Alternativa Programmatica, Riformista, Popolare, Sociale e Progressista, politica e civica, è stata impegnata in un lavoro importante di confronto e discussione nei tavoli tematici. Il lavoro programmatico, per noi propedeutico, si ultimerà nei prossimi giorni e sarà la base di un confronto aperto, innanzitutto con la Città.

Il dibattito giornalistico, di cui comprendiamo l’attenzione per il possibile candidato sindaco, si è mosso in questi giorni tra indiscrezioni, ricostruzioni e possibili nomi. Nei prossimi giorni il tavolo della Coalizione e delle Liste che congiuntamente competeranno in autunno per il rinnovo dell’amministrazione comunale, si incontrerà per procedere, nei modi che decideremo insieme, alla individuazione della figura che guiderà la nostra proposta di governo, senza veti, posizionamenti o interessi di parte.

La Coalizione persegue lo spirito di superare il leaderismo ed i personalismi per concorrere ad un modello di politica partecipata, che abbia come scopo unico ed ultimo il miglioramento della qualità di vita della nostra città, nell’ottica della sostenibilità, dell’inclusione sociale, delle opportunità occupazionali e produttive.

Sarà, pertanto, questo spirito a guidare anche la scelta del candidato sindaco».