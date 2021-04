Fdi: Claudine Sassi Mazzini responsabile famiglia Matera: «Ha grande esperienza nel settore». Mazzini: «Tema fondamentale: servono azioni concrete»

Prosegue l'organizzazione di Fratelli d'Italia sul territorio: «Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio continua a ampliare il proprio organigramma. Nella giornata odierna, infatti, è stata formalizzata la nomina di Claudine Sassi Mazzini quale Responsabile Provinciale Dipartimento Pari opportunità Famiglia e Valori non negoziabili, coordinato a livello nazionale dalla Sen. Isabella Rauti.



Nella nomina, firmata dal coordinatore provinciale Domenico Matera, si legge: “In qualità di Coordinatore provinciale di Benevento, tenuto conto della tua esperienza in merito nel settore, ho provveduto a nominarti Responsabile Provinciale Dipartimento Pari opportunità Famiglia e Valori non negoziabili per FdI provincia di Benevento. Certo che saprai meritare la fiducia che Ti è stata accordata svolgendo il Tuo compito nell’interesse del partito e della sua crescita, Ti auguro buon lavoro”.



«Ho sempre inteso la politica come servizio – spiega Claudine Sassi Mazzini – e specialmente in un momento come questo, con la pandemia che purtroppo stiamo vivendo, acquistano ulteriore centralità i temi della famiglia e delle pari opportunità, poiché toccano coloro che rischiano di pagare il prezzo più alto alla crisi. Sono temi fondamentali, che non vanno affrontati in modo strumentale ma attraverso azioni concrete. Sono felice per la nomina, spero di ripagare la fiducia a me accordata lavorando ancora più duramente per la nostra comunità”.