Mastella su video Grillo: "E' sconcertante... Spero in Conte" "Totale mancanza di rispetto anche nei confronti della presunta vittima"

“E' sconcertante. Io non so come i suoi non lo prendano a calci nel sedere e gli dicano vai a fare altro e non il politico”. Così Clemente Mastella sulle ultime vicende che hanno visto protagonista il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo in un video contro il rinvio a giudizio del figlio indagato in una vicenda con la pesante accusa di violenza sessuale in concorso. Dinanzi al video diffuso qualche giorno fa Mastella sbotta: “E' il leader del maggiore partito politico italiano. Ha preso voti con il vaffaday anche contro di me e ora? Una cosa indegna quello che è accaduta. Totale mancanza di rispetto nei confronti della presunta vittima. Spero che a questo punto scenda in campo Conte e che faccia le cose diversa da Grillo. Solo allora posso dialogare con loro. Lo abbiamo sostenuto Conte al Governo. Probabilmente Conte farà un po' di cose anche per quello che riguarda Benevento e provincia.