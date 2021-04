Mastella: «Luminosa noi non la vogliamo, altri diedero l'ok» «Vogliamo difendere Benevento da progetti dannosi»



Si è tenuto oggi a Palazzo Mosti un incontro promosso dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, sulla problematica della centrale Luminosa. All’appuntamento il primo cittadino di Benevento ha invitato il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, e il presidente dell’Asi, Luigi Barone. Nel corso della riunione è emersa la forte volontà di opporsi alla realizzazione della centrale turbogas e di attivare ogni utile iniziativa per esprimere in qualunque sede i pareri negativi di Comune, Provincia e Asi.

«Sono state ripercorse - spiega la nota - tutte le tappe della vicenda che ha avuto origine nel 2002 allorquando il Comitato Direttivo dell’Asi, presieduto da Paolucci e composto da Perifano, Razzano e Riviezzo, diede il via libera all’istanza proposta dalla società Luminosa srl per la concessione in opzione dell’area Z4 dell’agglomerato industriale di Ponte Valentino. Successivamente, nel 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico - ministro Romani - autorizzò la realizzazione dell’impianto con dichiarazione di pubblica utilità della stessa centrale e poi a luglio 2020 - ministro Patuanelli – ha concesso la proroga all’avvio dei lavori entro ottobre 2022.

Il sindaco Mastella preso atto delle procedure autorizzative avviate da altri, ha invitato gli attuali attori istituzionali a porre in essere attività che difendano il territorio di Benevento da progetti che risultano dannosi non solo per Ponte Valentino ma per tutto il comprensorio. In tal senso gli enti stanno predisponendo i pareri negativi per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e per la Conferenza dei Servizi».