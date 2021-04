Luminosa, ecco la relazione dell'Avvocatura sulla situazione A firma del dirigente Catalano

E' arrivato il parere dell'avvocatura, a firma del dirigente Vincenzo Catalano, relativamente alla situazione Luminosa, come richiesto dal sindaco Mastella.

Nel parere si spiega che dopo un ricorso al Tar del Comune di Benevento, ritenuto nel 2013 in parte inammissibile, in parte in procedibile e per il resto infondato, il Comune aveva presentato appello al consiglio di Stato.

Luminosa per contro aveva presentato ricorso nei confronti del Comune e della Provincia, contro le norme di pianificazione comunale e provinciale che classificavano il lotto Asi destinato alla costruzione dell'impianto inedificabile: e il giudizio sulla questione è ancora pendente.



Secondo l'avvocatura poi per quanto riguarda la perenzione del ricorso al Consiglio di Stato «...non solo non consiste in una rinuncia o acquiescenza agli atti di realizzazione dell'impianto, ma non incide minimante sulla effettiva realizzabilità connessa all'annullamento giurisdizionale della V.i.a. E dell'A.ia. Agli atti connessi».

E ancora: «la richiesta di fissazione di udienza da parte del Comune in tale giudizio, alternativa alla perenzione, in una fase in cui non vi era da parte della Società più interesse concreto alla realizzazione della struttura, attesa l'aleatorietà dell'esito del giudizio, avrebbe potuto semplicemente anticipare i tempi di rimessione in termini del procedimento autorizzativo».

Il sindaco Mastella aggiunge: «Ringrazio il dirigente Catalano per la celerità, prendo atto delle attività svolte e ribadisco il fermo e convinto no alla realizzazione di Luminosa a Ponte Valentino»