Luminosa. Città Aperta: tutelare gli interessi del territorio La nota del gruppo: speriamo che ci sia effettivamente modo di rimediare

Il gruppo Città Aperta interviene sul caso Luminosa. "Abbiamo letto la nota dell’avvocatura comunale - scrivono-. Vi è la conferma, purtroppo, che la dichiarazione di perenzione dell’appello pendente davanti al Consiglio di Stato è dovuta ad un'inerzia del Comune. Prendiamo atto che ciò è il risultato di valutazioni processuali che, per quanto opinabili, hanno comunque portato al ben noto esito del giudizio ed alla conseguente riattivazione del progetto Luminosa. Possiamo solo augurarci che, come si afferma nella relazione dell’ufficio, ci sia effettivamente modo di rimediare a quanto accaduto e tutelare di qui in avanti nel modo più efficace gli interessi del territorio".