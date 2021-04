«Officina ferroviaria non chiuderà» Mastella e Ambrosone incontrano i sindacati

Il sindaco Mastella e l'assessore ai trasporti Ambrosone intervengono a margine dell'incontro coi sindacati sul caso dell'officina ferroviaria di via Valfortore: «Nella sala giunta di Palazzo Mosti, il Sindaco Mastella e l’Assessore ai trasporti Luigi Ambrosone del comune di Benevento hanno incontrato i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali dei trasporti. Erano presenti per la Filt CGIL Giuseppe Anzalone, per la Fit CISL Marra Edoardo e per la UILT Pagliuca Cosimo.

Il sindaco e l’assessore hanno comunicato ai segretari provinciali del settore della non chiusura del deposito manutenzione delle ferrovie di Benevento Centrale con le rassicurazioni fornite dell’amministratore delegato del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti al sindaco Mastella con la conversione delle attività dello stesso deposito.

Ai sindacati è stato anche rappresentato dell’impegno già in corso con la Regione Campania e il commissario per la linea Napoli-Benevento-Bari Alta Capacità sulla ristrutturazione del fabbricato della stazione di Benevento Centrale RFI ivi compreso il piazzale esterno della stessa stazione che sarà propedeutico al nuovo terminal bus della città di Benevento prossimo alla realizzazione con il già previsto finanziamento nel programma di interventi dei fondi PICS concessi dalla regione Campania al comune di Benevento.

Della centralità della stazione di Benevento Appia che sarà sede della dirigenza centrale operativa (DCO) delle linee suburbane delle ferrovie EAV, da dove sarà regolata la circolazione ferroviaria delle linee ferroviarie Benevento-Napoli e Piedimonte Matese- Napoli.

I lavori sono già in corso con il rifacimento della linea ferroviaria per consentire una maggiore velocità di linea, con segnalamento ferroviario di ultima generazione e con il sistema SCMT e ACC/SCC.

Della nuova mobilità sostenibile cittadina con circuiti di piste ciclabili, già in corso, con la riqualificazione delle aree nodali per lo sviluppo modale che consentiranno l’intermodalità “ferro-bici” o “ferro-piedi” integrati da bus elettrici.

Del possibile progetto della metropolitana cittadina sul tracciato delle linee ferroviarie EAV- RFI esistenti, integrata alla intermodabilità presso le fermate di Benevento R.L., Benevento Centrale RFI, Benevento Arco di Traiano e Benevento Porta Rufina.

Inoltre si è parlato anche del nuovo Piano della mobilità in corso di definizione e integrato nella nuova variante urbanistica in via di realizzazione.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali si sono detti molto soddisfatti di quanto l’amministrazione comunale sta mettendo in essere nel settore trasporti e della mobilità sostenibile cittadina, corrispondente al concetto di idea di città con mobilità sostenibile e innovativa per migliorare il livello di vivibilità della città con i criteri di ottimizzazione dei servizi del trasporto pubblico locale e turistico, con contestuale riduzione e pressione del traffico veicolare nei punti critici individuati delle diverse zone della città e favorendo l’accessibilità turistica ai principali attrattori».