Recovery, Mastella: progetti ai Comuni? Troppe difficoltà E il primo cittadino spera nei fondi anche per la Diga di Campolattaro

“Il Mezzogiorno è stato fottuto per molti miliardi”. Clemente Mastella non nasconde la sua 'cattiva considerazione' della distribuzione dei fondi del Recovery Plan. “Ci hanno tolto diversi miliardi e per quel che riguarda Benevento con De Luca avevamo già discusso per quel che riguarda la tratta ferroviaria via Valle Caudina, ma spero rientri nei fondi anche il progetto per la Diga di Campolattaro. Purtroppo non ci sono altre iniziative”.

E poi incalza: “Draghi ha rimandato a noi sindaci dettagli della programmazione di cui non siamo assolutamente a conoscenza. Nessuno ci ha informato. Come possiamo progettare e realizzare entro il 2026 data ultima per spendere questi fondi? Draghi avrà anche avuto successo in sede europea ma non possiamo accettare questa approssimazione”.

La sfida, dunque, sarà spendere questi fondi. E Mastella lancia anche un'altra questione: “La programmazione per i Comuni è difficile. Gli enti locali vivono una catastrofe: non abbiamo personale, molti sono andati in persone e non sappiamo come sostituirli come possiamo fare a progettare. Spero che il discorso diventi più preciso strada facendo ma per ora è impossibile progettare”.