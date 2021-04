Parente: «Il Pd fa rissa continua: dovrebbe vergognarsi» «Aduso alle congiure: si preoccupi dei propri militanti, non di Noi Campani»



Interviene il consigliere Renato Parente nella diatriba tra Pd e Mastelliani :"Nel 2011 il Pd non voleva ricandidare il sindaco uscente che per tutta risposta alle successive regionali schierò la sua lista proprio contro il candidato ufficiale del Partito Democratico. Dopo la sconfitta del 2016 e l’affermazione di Clemente Mastella, l’ex primo cittadino abbandonò il consiglio comunale perché isolato dal suo partito: così disse prima di essere riaccolto per insondabili ragioni. Alle ultime elezioni regionali Umberto Del Basso De Caro si è impegnato in prima persona, con note stampa tutte riscontrabili, contro il candidato che il Pd aveva proposto proprio alle precedenti comunali. In vista delle prossime amministrative hanno già sfiduciato il capogruppo e primo eletto in Consiglio comunale, sono pronti a fare altrettanto con altri loro consiglieri e, soprattutto, chissà quante epurazioni ci saranno dopo il mese di ottobre. Il Pd di Benevento, o quello che ne è rimasto dopo le varie congiure, si preoccupi dei propri militanti, si interroghi sul perché anche il suo ex segretario cittadino ha aderito al progetto di Noi Campani. Si interroghi il Pd sul perché è all’opposizione anche del governatore De Luca. Noi saremo anche provinciali ma non ce ne vergogniamo a differenza di quanto dovrebbe fare il Pd per la rissa continua che è l’unico vero risultato da sempre prodotto".