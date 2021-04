Provincia: via al pagamento ai comuni per spese covid Gli enti avranno dai 7 ai 40mila euro per le spese sostenute per fronteggiare emergenza

La Provincia di Benevento sta in questi giorni pagando ai Comuni le quote loro spettanti per le spese affrontante per il contenimento e la prevenzione del contagio da Coronavirus.

Lo comunica il Presidente Antonio Di Maria che, nello scorso mese di dicembre, quale atto di concreta solidarietà e partecipazione alla lotta al Covid 19 sul territorio sannita, aveva disposto l’accantonamento di risorse finanziarie del Bilancio dell’ente da mettere a disposizione dei Comuni e delle Istituzioni scolastiche della Secondaria Superiore.

A seconda della popolazione residente, le risorse finanziarie assegnate ai Comuni per prevenire l’espandersi del contagio, variano dai 7mila ai 40mila Euro.

Al momento, sono 11 i Comuni cui sono già state rimborsate le spese, documentate, sostenute ad esempio per la sanificazione di ambienti pubblici; per altri 19 Comuni sono ormai pronti i pagamenti, ma per 3 di questi le richieste potranno essere accolte soltanto parzialmente (avendo presentato un rendiconto di spesa superiore alla quota assegnata al Comune).

I restanti 58 Comuni devono perfezionare la documentazione già inviata o presentarla del tutto.

Le 19 Istituzioni Scolastiche della Secondaria Superiore stanno invece provvedendo alla definizione degli acquisti e delle altre misure dalle stesse individuate per far fronte al contagio e, al più presto, presenteranno la relativa documentazione alla Provincia per ottenere il rimborso.