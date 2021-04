Civico 22: sì primarie, ma distanze restano ampie Permangono distanze tra chi vuol restare in coalizione e chi è pronto all'avventura in solitaria

Un passo avanti: è quello fatto nell'assemblea di Civico 22. Tanti gli iscritti che nella serata di ieri hanno detto la propria nell'incontro in streaming che ha visto protagonista il movimento nato un anno e mezzo fa, con l'obiettivo della democrazia partecipata.

Ok al programma uscito dal tavolo di coalizione: questo l'aspetto fondamentale che è emerso. Apprezzata la relazione del segretario politico, Pasquale Basile, che oltre a ripercorrere i punti e il lavoro fatto consta di due punti sul futuro: «L'approvazione del programma delle coalizione, e poii l secondo punto sul riconoscimento al tavolo della coalizione delle forze che hanno contribuito alla redazione del programma, capaci di esprimere liste elettorali per la prossima competizione elettorale, la titolarità a decidere insieme il metodo di selezione del candidato sindaco e la conseguente indicazione». Le primarie dunque, ma con le decisioni definitive che spetteranno al tavolo.

Dall'altro lato la relazione di Moretti, candidato sindaco designato, che condivide la volontà di andare alle primarie, ma con la possibilità di lasciare il tavolo qualora la proposta non venisse accolta, e qualora venisse fuori una scelta non gradita. Chiaro l'orientamento ormai manifestato più volte: «Se venisse fuori che la coalizione vuol appoggiare Perifano, non ci stiamo», tant'è che l'ipotesi di andar da soli, con una civica o più d'una è tutt'altro che peregrina e già studiata, valutata e pronta all'uso.

Le due relazioni, che testimoniano la frattura e I diversi orientamenti all'interno del Movimento, non avevano I crismi della “mozione” e dunque non sono state sottoposte a voto.

E' stato invece demandato dall'assemblea, che I prossimi step li decidano segreteria e coordinamento: lì saranno decisi I quesiti da sottoporre di nuovo all'assemblea per decidere definitivamente il carattere vincolante o meno delle primarie e gli orientamenti da assumere in futuro.

Da valutare quale sarà l'orientamento maggioritario, ma stanti I presupposti è difficile ipotizzare che, qualunque sarà il risultato, sarà accettato in maniera unanime e sostenuto in maniera compatta.