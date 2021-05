Pari opportunità Forza Italia, prima riunione organizzativa Fucci e Ventorino: entusiaste dell'interesse degli interlocutori

Si e` svolta la prima riunione del gruppo creato dagli avvocati Mariacarmela Fucci e Federica Ventorino, rispettivamente responsabili del Dipartimento Provinciale Pari Opportunita` e Coordinamento Cittadino Donne Forza Italia di Benevento.

La riunione, avvenuta on line, ha avuto lo scopo di illustrare il progetto e di gettare le basi per un lavoro ambizioso che sara` finalizzato alla creazione di una rete di persone presente e riconoscibile sul territorio, che tratti non solo le tematiche riguardanti il mondo femminile ma anche la famiglia, il rapporto con i figli, la prevenzione, l’educazione, le fragilita` tout court e tante altre. Tutti temi che abbiamo deciso di affrontare con un piglio innovativo, per non scadere nel gia` sentito o gia` visto.

"Siamo entusiaste - hanno commentato Fucci e Ventorino - che questo imprinting abbia colpito favorevolmente i nostri interlocutori che hanno risposto con sincero e fattivo consenso, con interventi di valore, rendendo l’incontro ancora piu` appagante e di questo vi ringraziamo. In agenda eventi gia` programmati per il 6 maggio".