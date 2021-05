Reale: «Coalizione di centrodestra con guida eccellente» «Forza Italia vuole accelerare per creare una coalizione che rappresenti un'ambiziosa alternativa»

Coalizione di centrodestra, con una guida eccellente. E' quello cui ambisce Forza Italia, come spiega Antonio Reale: «Siamo arrivati ormai a inizio maggio, e credo sia arrivato inevitabilmente il momento di fare sul serio. Con Forza Italia, a partire dalle ultime regionali, abbiamo dimostrato di preferire la coerenza alla convenienza: anche per le prossime comunali a Benevento ci muoveremo in base a questo principio. Non svendiamo la storia e i valori di Forza Italia, semplicemente. Perciò ora metteremo in campo tutto l'impegno possibile per creare un'alternativa, con quei valori inequivocabilmente di centrodestra, a questa amministrazione. Dispiace constatare che questo percorso abbia incontrato degli ostacoli, dispiace che piccoli interessi di bottega abbiano prevalso sull'orizzonte vero di creare un'alternativa vera, un programma serio, una coalizione ambiziosa per la città, ma ne prendiamo atto. Spiace anche che la generazione cui appartengo in senso anagrafico non abbia saputo esprimere personalità in grado di mettersi alla guida di un'esperienza di questo tipo: poco male però, almeno in questo senso, se ci sono altre eccellenti possibilità disponibili a mettersi in gioco per la città. Il centrodestra vuole esserci, e da protagonista»