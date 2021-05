Dipartimento Pari Opportunità di Fi al fianco di William Raccolta fondi per il giovane fregiato con l'acido e che deve sottoporsi all'ennesimo intervento

Giovedì alle ore 16 la pagina Facebook del Dipartimento Pari Opportunità Provincia di Benevento, trasmetterà in diretta l’incontro tra la coordinatrice del Dipartimento, l'avvocato Mariacarmela Fucci con William Pezzullo, un ragazzo sfregiato con l’acido, che deve sostenere spese importanti per arontare un trapianto.

William racconterà la sua storia in diretta, che ha come scopo una raccolta fondi per aiutarlo a sostenere le spese del trapianto. Sarà possibile seguire la diretta collegandosi alla pagina del Dipartimento Pari Opportunità - Provincia di Benevento.