Miceli: «Centrosinistra? Serve senso di responsabilità» «Situazione in evoluzione, ma metodi che preoccupano»

Un invito alla responsabilità e alla compattezza. E' quello che arriva da Angelo Miceli, componente di Città Aperta, in ordine alle prossime elezioni amministrative: «Dopo il proficuo lavoro svolto sulle proposte programmatiche c’è necessità di ritornare quanto prima ad un confronto collegiale tra le varie componenti dell’alleanza per il cambiamento

Bisogna infatti ragionare unitariamente, evitando fughe in avanti.

Si apprende a mezzo stampa della richiesta di svolgere elezioni primarie, si legge di incontri informali tra partiti della coalizione, si ipotizzano scenari e addirittura futuri assetti, si susseguono indiscrezioni su possibili candidati a Sindaco, mentre permangono comportamenti ambigui di chi sembra interessato a partecipare al progetto a giorni alterni.

Insomma, una situazione tuttora in evoluzione, con un metodo di dibattito che suscita qualche preoccupazione.

Il bello è che in una fase ancora così incerta, si continua a tirare in ballo un impegno diretto di Luigi Diego Perifano che, per come conosco la persona, e per la piega che stanno prendendo le cose, sinceramente non mi pare allo stato probabile.

Posso solo augurarmi che prevalgano senso di responsabilità e compattezza, giacchè la città aspetta di capire se veramente si profila un’alternativa seria e credibile all’amministrazione in carica».