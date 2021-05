Reddito Cittadinanza: a Benevento via corsi per beneficiari Al Teatro Libertà via a corsi per progetti di lavoro di pubblica utilità

Al via i corsi per l'inserimento lavorativo di chi prende reddito cittadinanza a Benevento: "Il Sindaco Clemente Mastella e l’Assessore alle Politiche Sociali Luigi Ambrosone comunicano che nella giornata odierna, presso il Teatro Libertà, avranno inizio i corsi di formazione per il personale beneficiario del reddito di cittadinanza che risulta considerato per avviare le attività dei PUC (lavori di pubblica utilità comunale).

Il comune di Benevento, con l’assessorato alle politiche sociali, ha definito le procedure con l’approvazione di 16 progetti, attraverso i quali sono stati messi a disposizione 192 postazioni di cui 96 riservati ai beneficiari di Reddito di cittadinanza in carico ai Servizi Sociali e 96 riservati ai beneficiari in carico al Centro per l’impiego

I progetti realizzati secondo i criteri fissati da decreto ministeriale e recepiti con delibera di GC del 13/11/2020, su proposta dell’assessore alle politiche sociali, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si tratta di iniziative socialmente utili da svolgere in favore della comunità locale come la pulizia degli spazi verdi, il contributo al decoro urbano, il contributo all'assistenza alle persone fragili.

L’impegno del Sindaco e dell’Assessore alle Politiche Sociali posiziona la città di Benevento tra le prime in Italia per numero di lavoratori, percettori del reddito di cittadinanza, che saranno impiegati in tali finalità sociali.

Tali adempimenti saranno utili non solo alla collettività ma anche a coloro stessi che prestano la loro opera nei vari settori previsti, costruendo in tal modo occasioni di apprendimento e creando competenze utili finalizzate al mondo del lavoro.

Senza, fra l’altro, trascurare l’aspetto dell’integrazione sociale e con l’intento di di essere riusciti anche a infondere fiducia e autostima a persone da troppo tempo fuori dal mercato del lavoro».