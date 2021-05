Il senato dà l'ok a 4 milioni di euro per comparto ceramica L'annuncio del parlamentare sannita Pasquale Maglione (M5S) sul Decreto sostegno

“La commissione congiunta Bilancio e Finanze del Senato ha da poco approvato gli emendamenti presentati dal M5S al Decreto Sostegni che incrementano di 2 milioni di euro il fondo previsto dal Decreto Rilancio per sostenere il settore della ceramica artistica e tradizionale, rendendo disponibili 4 milioni di euro che potranno essere utilizzati dal settore nel 2021. Una buona notizia anche per il comparto ceramista del Sannio e in particolare per Cerreto Sannita e San Lorenzello”.

A darne notizia è il deputato M5S Pasquale Maglione a margine dell'approvazione dei due emendamenti presentati dall’intergruppo parlamentare - di cui è membro - per le città della ceramica artistica e tradizionale.

“In fase di approvazione in commissione - prosegue Maglione - siamo riusciti ad incrementare ulteriormente il fondo, rispetto la richiesta iniziale, passando da 3 milioni a 4 milioni di euro. Attendiamo ora il passaggio del provvedimento alla Camera per rendere disponibili le risorse. E’ un risultato importante, frutto dell'impegno dell’Intergruppo parlamentare nato nei mesi scorsi, che sta dando i suoi primi risultati. Sono diverse infatti le proposte a cui stiamo lavorando e non riguardano solo gli interventi di sostegno immediato, ma anche iniziative legislative per aggiornare e semplificare le norme esistenti. Come intergruppo stiamo provando a dare risposte concrete al mondo della ceramica, tassello d'eccellenza del made in Italy, che rischia di scomparire. Questo va evitato, non solo per le conseguenze che la chiusura delle botteghe artigiane radicate in tutto il territorio nazionale comporterebbe sul piano economico e occupazionale, ma anche su quello storico, culturale, identitario di ogni singolo territorio di cui l’arte ceramica è espressione. Ringrazio quindi il presidente dell’intergruppo Gianpaolo Cassese (M5S) per l’impegno profuso a favore di questo settore” ha concluso Maglione.