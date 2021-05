Ceramica, Lonardo: bene approvazione emendamenti DL Sostegni La senatrice del gruppo misto: si rendono disponibili 4 milioni di euro

“È con molta gioia che comunico la notizia dell’approvazione, in Commissione congiunta Bilancio e Finanze, al Senato, di due emendamenti, di cui uno da me sottoscritto, al DL Sostegni, che incrementano di 2 milioni di euro il fondo previsto dal DL Rilancio per sostenere il comparto della ceramica artistica e tradizionale, rendendo disponibili 4 milioni di euro, che potranno essere utilizzati dal settore nel 2021”. Così la Senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo. "Sento di ringraziare - spiega - chi si è speso particolarmente per questo esito fruttuoso, i Sen. Lanzi e Collina, primi firmatari degli emendamenti, e tutti i componenti dell’intergruppo parlamentare per le città della ceramica artistica e tradizionale, di cui sono lieta di essere membro. La nascita di questo gruppo di lavoro, infatti, è stata particolarmente importante... continueremo, in sinergia, a lavorare e sono certa che riusciremo a portare avanti significativi progetti per supportare il mondo della ceramica e sostenere un comparto tanto importante per la nostra Campania".